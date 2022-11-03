«Звучит хайпово»: в СЖР оценили идею создания министерства пропаганды Секретарь СЖР Шафир: пока неясно, как воспринимать идею создания министерства пропаганды

Фото: Владимир Трефилов/Global Look Press

Идея создания министерства информации и пропаганды, высказанная депутатом Госдумы Андреем Гурулевым, звучит «хайпово» и интересно, но пока неясно, о чем идет речь, сказал секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир. Ее стоит воспринимать как громкую инициативу отдельного депутата, заявил он в разговоре с Lenta.ru. У многих журналистов нет представления, насколько существование этого ведомства будет соответствовать законам России, особенно касающимся СМИ, их свободы и ограничений, отметил Шафир.

Название «министерство пропаганды» звучит интересно, звучит хайпово, все начали сейчас это обсуждать. <...> Лично у меня и, думаю, у многих моих коллег нет никакого представления о том, что подразумевается под этим предложением <...>. По факту сейчас говорить не о чем, — заявил Шафир.

Секретарь СЖР добавил, что деятельность СМИ в России отрегулирована, а государственные институты в отношении них работают внимательно. Также Шафир отметил активную работу общественных организаций, таких как Союз журналистов России.

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев ранее назвал идею депутата Госдумы Андрея Гурулёва о создании министерства информации и пропаганды безумной. По его словам, пропагандой обычно занимаются политические структуры, тогда как задача журналистов заключается в анализе ситуации.