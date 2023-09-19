Звездный адвокат рассказал, что ждет Милохина в случае объявления в розыск Адвокат Жорин: если Милохин уклоняется от призыва, его ждет уголовное наказание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Блогеру Дане Милохину может грозить уголовное наказание, если выяснится, что он уклонялся от призыва в армию, сообщил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. В то же время юрист признал, что пока сложно говорить о какой-либо конкретике на этот счет, так как неясно, почему Милохина могут разыскивать.

Сейчас сложно говорить, какое наказание грозит Милохину, так как неясно, в связи с чем его разыскивают. Если проблема заключается в том, что блогер вовремя не встал на воинский учет, то там предусмотрено административное наказание. Если же он уклоняется от призыва в армию, то тут может последовать уголовное наказание, — разъяснил Жорин.

Он также не исключил, что в соответствии с новым законодательством блогеру могли направить повестку и ожидать в призывном пункте для отправки в зону спецоперации.

Милохин прилетал в Россию из Дубая в начале сентября, однако вскоре вернулся обратно на фоне слухов о его возможном призыве в армию. В частности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина лично обратилась к Министерству обороны РФ с просьбой забрать на службу блогера, который, по ее словам, «расстроил» граждан «русофобскими» заявлениями.

Уже после этого появились сведения, что блогера объявили в федеральный розыск по заявлению военкомата Анапы. При этом в базе МВД соответствующей информации нет.