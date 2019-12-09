https://static.news.ru/photo/c8b5ba96-1a34-11ea-8939-fa163e074e61_660.jpg Светлана Журова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Светлана Журова стала объектом резкой критики и насмешек после того, как заявила о желании пенсионеров поднять пенсионный возраст. Бард Владимир Дабужский посвятил оконфузившемуся парламентарию стихи.

А у меня такое мнение о пенсии продления. Если работы продлим мы деньки, многие пенсы отбросят коньки! — написал деятель культуры как бы от имени Журовой на своей странице в соцсетях.

Дабужский — известная личность в сфере культуры. Он руководил оркестром. который аккомпанировал Марку Бернесу, работал с юмористами Юрием Филимоновым, Борисом Бруновым, Беном Бенциановым и Владимиром Винокуром как автор куплетов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст. Она объяснила это тем, что 65-летние люди работают и не хотят терять работу.