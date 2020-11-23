Журналисты из Уфы пожаловались на штраф от Роскомнадзора

https://static.news.ru/photo/5a18a0d8-2d86-11eb-b37e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Башкирское издание UfaTime.ru было оштрафовано Роскомнадзором на 460 тысяч рублей. Журналисты возмущены этим.

История началась летом, когда UfaTime.ru опубликовало информацию с видео, на котором неадекватные родители избивали своего ребёнка на глазах у прохожих. Генпрокуратура взяла ситуацию с ребёнком под контроль. Роскомнадзор тоже отреагировал и потребовал разрешения от тех самых родителей на публикацию видео с ребёнком. Суд счёл действия редакции незаконными и оштрафовал и предприятие, и главного редактора, и директора в общей сложности на 460 тысяч рублей.

Сотрудники UfaTime.ru считают обвинение абсурдным. По их мнению, этот штраф обанкротит предприятие и оно будет вынуждено оставить всех сотрудников и их семьи без работы, сообщаю т «Новые Известия».

Мы — тот самый малый бизнес, о сохранении которого так часто говорят руководители страны... Мы считаем, что в вопросах достижения справедливости не должно быть формального подхода. Особенно когда речь идёт о жизни и здоровье детей. Поэтому намерены до конца отстаивать свою правоту и подаём апелляцию, — цитирует издание обращение коллег.

Кроме того, UfaTime.ru обратилось с просьбой к общественности помочь собрать средства на этот штраф. Если же журналисты выиграют апелляцию, все собранные средства они обещают передать в благотворительный фонд на лечение тяжелобольных детей.

Как писал NEWS.ru, законопроект об ответственности для социальных сетей за нарушение законодательства РФ подготовлен, он включает штрафы за неудаление противоправного контента, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.