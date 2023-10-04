Жорин рассказал о влиятельных покровителях Волочковой в силовых структурах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерине Анастасии Волочковой не грозит наказание за фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, потому что эта публикация не тянет на осквернение символов воинской славы РФ, заявил NEWS.ru звездный адвокат Сергей Жорин. Он также рассказал о влиятельных покровителях экс-солистки Большого театра в силовых структурах. Именно по этой причине, по мнению Жорина, Волочкову никто трогать не будет.

Волочкова не так проста, как может показаться. У нее есть достаточно влиятельные покровители, в том числе в силовых структурах. Об этом я узнал еще много лет назад, когда пранкер Вован разыграл Волочкову, позвонил ей от лица какого-то губернатора или влиятельного чиновника, пригласил в баню, а в разговоре проговаривалось не только посещение бани, но и указание определенных услуг. После того как разговор был размещен в публичном пространстве, в отношении Волочковой было возбуждено дело об административном правонарушении о занятии проституцией. Полицейского, который возбудил это дело, уволили из органов за 24 часа. Поэтому никто ее трогать не будет, даже если имело место какое-то осквернение, — сказал Жорин.

Адвокат добавил, что Волочкова не преследовала цель осквернить символы воинской славы РФ.

Ей, наоборот, кажется, что она только украшает все своими шпагатами, нежели оскверняет. Здесь осквернение воинской славы — натянутое обвинение, — считает Жорин.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что Волочковой грозит до трех лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. Поводом может стать фотография артистки с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, которую она распространила в соцсетях. Балерина решила в очередной раз продемонстрировать свою физическую форму и сделала снимок возле музея «Мосфильма». В качестве «реквизита» Волочкова задействовала памятник советскому истребителю, который применялся в самые трудные времена Великой Отечественной войны.