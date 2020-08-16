Жонглировавший ребёнком отец сравнил детей с обезьянками

https://static.news.ru/photo/fb3477b6-dfa3-11ea-9dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: eegooratora/instagram.com

Мужчина, задержанный в Сочи за то, что размахивал своим ребёнком, объяснил свой поступок.

Правоохранители допросили 35-летнего уроженца Москвы. По словам отца, у пользователей, посмотревших видео в социальной сети, сложилось впечатление, будто он небрежно обращается с малышом. Но на самом деле такие упражнения якобы являются необходимыми для развития его активности.

Задержанный сравнил детей с обезьянками, с которыми, согласно дарвинистической системе, обращаются похожим образом их родители.

Если мы посмотрим на маленьких обезьянок, то это очень подвижные существа. Мы живём в дарвинистической системе, которая говорит о том, что мы все произошли оттуда. Активность, я считаю, необходимо ребёнку давать с детства. Давать ему ползать, быть ему немножечко на шарнирах, кувыркать его, жамкать, — цитирует мужчину «Кубань 24».

Он рассказал, что в Сочи приехал вместе с женой, которая собиралась рожать. Они путешествовали по побережью. В настоящее время решается вопрос о передаче ребёнка органам опеки.

Ранее в социальной сети появился ролик, на котором россиянин взял младенца за ногу и начал им размахивать как игрушкой. На кадрах видно, что мужчина держит ребёнка за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз, после чего берёт малыша другой рукой и начинает размахивать им, периодически смотря в камеру. Ближе к концу ролика младенец начал плакать, после чего мужчина поднёс его к камере.

Сотрудники полиции в Сочи нашли в лесу родителей младенца. Они жили в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. Сейчас ребёнку ничто не угрожает, сотрудники полиции осматривают место проживания молодой пары. Что касается матери новорождённого — женщину доставили в отдел полиции Хостинского района.

Также стало известно, что 15 августа СУ СК РФ по Краснодарскому краю инициировало вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения для дачи объективной правовой оценки, изучения условий жизни и воспитания ребёнка и принятия процессуального решения.

Кроме того, замглавы российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить на предмет наличия состава преступления видеоролик, писал NEWS.ru.