Жонглировавший младенцем москвич оказался наркоманом

https://static.news.ru/photo/7fe380c8-dfcd-11ea-97df-fa163e074e61_660.jpg Фото: УВД по городу Сочи

Мужчина, которого задержали после появления в социальной сети видео, на котором он размахивает маленьким ребёнком, оказался наркоманом.

В крови самого мужчины нашли следы наркотиков. Двухмесячная девочка, которая попала на видео, сейчас в больнице. Её родители арестованы, — сообщили порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

Между тем приятель москвича заявил, что у него могут быть проблемы с психикой, и что ему, возможно, нужна медицинская или психологическая помощь.

Правоохранители допросили 35-летнего уроженца Москвы. По словам отца, у пользователей, посмотревших видео в социальной сети, сложилось впечатление, будто он небрежно обращается с малышом. Но на самом деле такие упражнения якобы являются необходимыми для развития его активности. Задержанный сравнил детей с обезьянками, с которыми, согласно дарвинистической системе, обращаются похожим образом их родители.

Ранее в социальной сети появился ролик, на котором россиянин взял младенца за ногу и начал им размахивать как игрушкой. На кадрах видно, что мужчина держит ребёнка за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз, после чего берёт малыша другой рукой и начинает размахивать им, периодически смотря в камеру. Ближе к концу ролика младенец начал плакать, после чего мужчина поднёс его к камере.

Сотрудники полиции в Сочи нашли в лесу родителей младенца. Они жили в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. Сейчас ребёнку ничто не угрожает, сотрудники полиции осматривают место проживания молодой пары. Что касается матери новорождённого — женщину доставили в отдел полиции Хостинского района.

Также стало известно, что 15 августа СУ СК РФ по Краснодарскому краю инициировало вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения для дачи объективной правовой оценки, изучения условий жизни и воспитания ребёнка и принятия процессуального решения.

Кроме того, замглавы российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить на предмет наличия состава преступления видеоролик.

В настоящее время решается вопрос о передаче ребёнка органам опеки, писал NEWS.ru.