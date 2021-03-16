Жителя Пермского края лишили выигранного в телешоу полумиллиона рублей

Выигрыш в телешоу в размере полумиллиона рублей взыскали судебные приставы с жителя Пермского края в счёт погашения долга по алиментам в пользу больной дочери. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФССП.
По имеющимся данным, мужчина
При этом должник не проживал по месту регистрации в Пермском крае. Узнать, где он в настоящее время находится, не удавалось до того момента, пока бывшая супруга не увидела мужа в эфире шоу на одном из федеральных каналов.
Как оказалось, должник в настоящее время живёт в Краснодарском крае. В ходе шоу он сумел выиграть денежный приз.
В результате приставы взыскали приз в размере 500 тысяч рублей в пользу бывшей супруги «телезвезды». Сам победитель шоу планировал построить на эти деньги новый дом.
Ранее NEWS.ru писал, что отец Тимати оценил его участие в шоу «Холостяк».