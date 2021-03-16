Жителя Пермского края лишили выигранного в телешоу полумиллиона рублей

https://static.news.ru/photo/bb9792a2-eef6-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выигрыш в телешоу в размере полумиллиона рублей взыскали судебные приставы с жителя Пермского края в счёт погашения долга по алиментам в пользу больной дочери. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ФССП.

По имеющимся данным, мужчина являлся фигурантом нескольких исполнительных производств, общая сумма его долга составила более 2 миллионов рублей. Также с 2017 года он был обязан, по решению суда, выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. которая страдает от серьёзного заболевания. Однако мужчина не стал этого делать, за год перечислив ребёнку всего 2,5 тысячи рублей. Общая сумма долга по алиментам составила около 500 тысяч рублей.

При этом должник не проживал по месту регистрации в Пермском крае. Узнать, где он в настоящее время находится, не удавалось до того момента, пока бывшая супруга не увидела мужа в эфире шоу на одном из федеральных каналов.

Как оказалось, должник в настоящее время живёт в Краснодарском крае. В ходе шоу он сумел выиграть денежный приз.

В результате приставы взыскали приз в размере 500 тысяч рублей в пользу бывшей супруги «телезвезды». Сам победитель шоу планировал построить на эти деньги новый дом.

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