Житель одного из российских регионов полностью оплатил лечение шестимесячной американки Луны Феннер, которой кубанские врачи удаляют новообразование на лице.
Об этом ТАСС
Девочка с пятном практически на всё лицо родилась в марте 2019 года. Американские врачи отметили, что новообразование грозит перерасти в онкологическое заболевание, но оперировать ребёнка отказались. По их словам, потребуется около 80 операций, которые организм девочки не выдержит.
Об истории Луны Феннер узнали кубанские онкологи и предложили свою помощь. Они планируют удалить пятно путём проведения всего шести-восьми операций в течение полутора лет.
Как ранее писал NEWS.ru, первая операция была проведена девочке в ноябре 2019 года. Хирурги удалили часть пятна со лба. По словам матери Луны, лечение она переносит хорошо.
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