https://static.news.ru/photo/9363d0a0-2cb1-11ea-8486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель одного из российских регионов полностью оплатил лечение шестимесячной американки Луны Феннер, которой кубанские врачи удаляют новообразование на лице.

Об этом ТАСС рассказал директор специализированной клиники лазерной и фотодинамической терапии Андрей Алексуткин. Он не уточнил имени человека, сделавшего благотворительный взнос, и где тот проживает. Собеседник агентства пояснил, что эта информация является конфиденциальной.

Девочка с пятном практически на всё лицо родилась в марте 2019 года. Американские врачи отметили, что новообразование грозит перерасти в онкологическое заболевание, но оперировать ребёнка отказались. По их словам, потребуется около 80 операций, которые организм девочки не выдержит.

Об истории Луны Феннер узнали кубанские онкологи и предложили свою помощь. Они планируют удалить пятно путём проведения всего шести-восьми операций в течение полутора лет.

Как ранее писал NEWS.ru, первая операция была проведена девочке в ноябре 2019 года. Хирурги удалили часть пятна со лба. По словам матери Луны, лечение она переносит хорошо.