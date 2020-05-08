Жаловавшуюся Беглову пациентку больницы заблокировали в соцсети за мат

https://static.news.ru/photo/10f8183a-9131-11ea-9d75-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заблокировал во «ВКонтакте» жительницу города Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на пребывание в ковидной больнице, из-за сообщений с нецензурными ругательствами.

По словам представителя губернатора Елены Никитиной, пользовательница на протяжении двух дней оставляла однотипные матерные комментарии.

Это были действительно грубости и ничем не подтверждённая и необоснованная агрессия из серии «Горите в аду, твари». Это самое мягкое, — пояснила она изданию «Подъём».

Никитина уточнила, что речь идёт не о личных сообщениях. Они были видны всем пользователям.

Ранее NEWS.ru писал, что петербурженка обвинила местные власти в попытке заразить её COVID-19. Она утверждала, что после лечения была помещена в специально оборудованный стационар для больных коронавирусом, хотя наличие инфекции у неё не подтвердилось.