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09 июля 2025 в 06:30

Зеленый салат с яйцами и чумовой заправкой из сельдерея! Летний хит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зеленый салат с яйцами и чумовой заправкой из сельдерея! Будете готовить постоянно! Проверенный домашний рецепт. Это простой и лёгкий рецепт для тех, кто ценит свежие вкусы и питательность. Здесь сельдерей сочетается с мягкими яйцами и ароматным укропом. Заправка на основе йогурта и майонеза делает блюдо нежным и сбалансированным.

Ингредиенты

  • Укроп — 100 г
  • Яйца варёные вкрутую — 4–5 шт.
  • Огурец — 1 шт
  • Сельдерей черешковый — 3–4 шт.
  • Йогурт — 3 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу
  • Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Промойте укроп, удалите жёсткие стебли, мелко порубите. Очистите яйца и нарежьте кубиками. Огурец слайсами. Сельдерей очистите от жёстких волокон и нарежьте мелкими кубиками. Загрузите в блендер вместе с йогуртом, майонезом, чесноком, солью и перцем и взбейте — это соус.
  2. Сложите укроп, яйца и огурцы в миску, смешайте. Заправьте салат соусом, перемешайте.

Этот салат подойдёт для лёгкого обеда или как гарнир.

Ранее мы делились быстрым рецептом! Постругали колбаску и пекинку и за 10 минут получили суперский салат!

салат
яйца
сельдерей
огурцы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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