Зеленый салат с яйцами и чумовой заправкой из сельдерея! Летний хит

Зеленый салат с яйцами и чумовой заправкой из сельдерея! Летний хит

Зеленый салат с яйцами и чумовой заправкой из сельдерея! Будете готовить постоянно! Проверенный домашний рецепт. Это простой и лёгкий рецепт для тех, кто ценит свежие вкусы и питательность. Здесь сельдерей сочетается с мягкими яйцами и ароматным укропом. Заправка на основе йогурта и майонеза делает блюдо нежным и сбалансированным.

Ингредиенты

Укроп — 100 г

Яйца варёные вкрутую — 4–5 шт.

Огурец — 1 шт

Сельдерей черешковый — 3–4 шт.

Йогурт — 3 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Промойте укроп, удалите жёсткие стебли, мелко порубите. Очистите яйца и нарежьте кубиками. Огурец слайсами. Сельдерей очистите от жёстких волокон и нарежьте мелкими кубиками. Загрузите в блендер вместе с йогуртом, майонезом, чесноком, солью и перцем и взбейте — это соус. Сложите укроп, яйца и огурцы в миску, смешайте. Заправьте салат соусом, перемешайте.

Этот салат подойдёт для лёгкого обеда или как гарнир.

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