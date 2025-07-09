Зеленый салат с яйцами и чумовой заправкой из сельдерея! Летний хит

Зеленый салат с яйцами и чумовой заправкой из сельдерея! Будете готовить постоянно! Проверенный домашний рецепт. Это простой и лёгкий рецепт для тех, кто ценит свежие вкусы и питательность. Здесь сельдерей сочетается с мягкими яйцами и ароматным укропом. Заправка на основе йогурта и майонеза делает блюдо нежным и сбалансированным.
Ингредиенты
- Укроп — 100 г
- Яйца варёные вкрутую — 4–5 шт.
- Огурец — 1 шт
- Сельдерей черешковый — 3–4 шт.
- Йогурт — 3 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — по вкусу
- Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Приготовление
- Промойте укроп, удалите жёсткие стебли, мелко порубите. Очистите яйца и нарежьте кубиками. Огурец слайсами. Сельдерей очистите от жёстких волокон и нарежьте мелкими кубиками. Загрузите в блендер вместе с йогуртом, майонезом, чесноком, солью и перцем и взбейте — это соус.
- Сложите укроп, яйца и огурцы в миску, смешайте. Заправьте салат соусом, перемешайте.
Этот салат подойдёт для лёгкого обеда или как гарнир.
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