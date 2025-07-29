Зеленый чесночный соус — простой рецепт, который поразит гостей

Любителям насыщенных и ароматных соусов обязательно понравится мой быстрый рецепт зеленого чесночного соуса на основе майонеза. Готовится просто и отлично дополнит любое блюдо.

Ингредиенты

Майонез — 100 г

Чеснок — 2-3 зубчика

Петрушка — 1 пучок

Пищевая ценность на 100 г

Калории — 437 ккал

Белки — 1 г

Жиры — 47 г

Углеводы — 6 г

Пошаговый рецепт

Тщательно промойте петрушку и дайте ей обсохнуть. Очистите чеснок от шелухи. Мелко порубите петрушку. Смешайте майонез с зеленью, добавьте чеснок, выдавленный через пресс. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Соус готов к подаче.

Этот зеленый чесночный соус отлично подходит к мясу, овощам и горячим закускам. Попробуйте и оцените его насыщенный вкус!

Когда не знаю, чем накормить семью, я всегда варю суп с фрикадельками и вермишелью. Он не требует много времени, получается сытным, ароматным, и его точно доедят без напоминаний.