Зеленый чесночный соус — простой рецепт, который поразит гостей

Любителям насыщенных и ароматных соусов обязательно понравится мой быстрый рецепт зеленого чесночного соуса на основе майонеза. Готовится просто и отлично дополнит любое блюдо.
Ингредиенты
- Майонез — 100 г
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Петрушка — 1 пучок
Пищевая ценность на 100 г
Калории — 437 ккал
Белки — 1 г
Жиры — 47 г
Углеводы — 6 г
Пошаговый рецепт
- Тщательно промойте петрушку и дайте ей обсохнуть. Очистите чеснок от шелухи.
- Мелко порубите петрушку.
- Смешайте майонез с зеленью, добавьте чеснок, выдавленный через пресс.
- Хорошо перемешайте все ингредиенты. Соус готов к подаче.
Этот зеленый чесночный соус отлично подходит к мясу, овощам и горячим закускам. Попробуйте и оцените его насыщенный вкус!
Когда не знаю, чем накормить семью, я всегда варю суп с фрикадельками и вермишелью. Он не требует много времени, получается сытным, ароматным, и его точно доедят без напоминаний.