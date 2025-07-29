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29 июля 2025 в 11:32

Зеленый чесночный соус — простой рецепт, который поразит гостей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Любителям насыщенных и ароматных соусов обязательно понравится мой быстрый рецепт зеленого чесночного соуса на основе майонеза. Готовится просто и отлично дополнит любое блюдо.

Ингредиенты

  • Майонез — 100 г
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Петрушка — 1 пучок

Пищевая ценность на 100 г

Калории — 437 ккал
Белки — 1 г
Жиры — 47 г
Углеводы — 6 г

Пошаговый рецепт

  1. Тщательно промойте петрушку и дайте ей обсохнуть. Очистите чеснок от шелухи.
  2. Мелко порубите петрушку.
  3. Смешайте майонез с зеленью, добавьте чеснок, выдавленный через пресс.
  4. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Соус готов к подаче.

Этот зеленый чесночный соус отлично подходит к мясу, овощам и горячим закускам. Попробуйте и оцените его насыщенный вкус!

Когда не знаю, чем накормить семью, я всегда варю суп с фрикадельками и вермишелью. Он не требует много времени, получается сытным, ароматным, и его точно доедят без напоминаний.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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