Зэки с Урала написали рэп про коронавирус

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Президент Владимир Путин заявил, что россияне всегда объединяются во время тяжёлых испытаний. Люди сплачиваются вокруг одной главной идеи, уверен он.

По его словам, такой идеей является любовь к родине и патриотизм. Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала «Россия 1». Политик уверен, что россияне всегда считали: «или мы победим...