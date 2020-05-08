Зэки с Урала написали рэп про коронавирус

Осуждённые ИК-12 в Нижнем Тагиле сочинили рэп про коронавирус. Композиция сопровождается кадрами из жизни колонии во время пандемии.
В частности, в клипе показано, как заключённых осматривают через решётку врачи, дезинфицируются помещения, а сотрудники ГУФСИН проходят температурный контроль.
Против вируса восстала вся планета, COVID-19, считай, что тебя нету. Антисептик, маска и перчатки от Финского залива до Камчатки, — говорится в тексте.
Автором стихов является заключённый Евгений Брусницын, а заключённый Евгений Кудрин написал музыку,
Ранее NEWS.ru писал, что британский музыкант нигерийского происхождения Бен Чиджиоке, более известный под сценическим псевдонимом Ty, скончался на 48-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией.
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