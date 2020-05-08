Общество

Зэки с Урала написали рэп про коронавирус

15:22, 08 мая 2020
Фото: vk.com/ura_ru

Осуждённые ИК-12 в Нижнем Тагиле сочинили рэп про коронавирус. Композиция сопровождается кадрами из жизни колонии во время пандемии.

В частности, в клипе показано, как заключённых осматривают через решётку врачи, дезинфицируются помещения, а сотрудники ГУФСИН проходят температурный контроль.

Против вируса восстала вся планета, COVID-19, считай, что тебя нету. Антисептик, маска и перчатки от Финского залива до Камчатки, — говорится в тексте.

Автором стихов является заключённый Евгений Брусницын, а заключённый Евгений Кудрин написал музыку, пишет URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что британский музыкант нигерийского происхождения Бен Чиджиоке, более известный под сценическим псевдонимом Ty, скончался на 48-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях