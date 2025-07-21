Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 07:15

Зефир из взбитых яблок без сливок и яиц! Нужен только желатин и блендер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зефир из взбитых яблок без сливок и яиц! Нужен только желатин и блендер. Лёгкий по составу и вкусу, с выраженным фруктовым ароматом. Его удобно подавать порционно — в стаканах или креманках. Получается что-то между суфле и муссом, при этом бюджетно, просто и с хорошим вкусом.

Ингредиенты

  • Сладкие яблоки — 8 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Цедра лимона — 1 шт.
  • Желатин — 20 г
  • Вода — немного

Приготовление

  1. Яблоки помыть, очистить и нарезать крупными дольками. Выложить в подходящую посуду и готовить в микроволновке 15 минут при 800 Вт. Перемешать в середине приготовления. Остудить получившуюся массу до комнатной температуры.
  2. Добавить сахар и натёртую цедру лимона. Взбить блендером 5–7 минут. Желатин развести в воде по инструкции и немного подогреть. Аккуратно влить желатин в яблочную массу. Взбить миксером 8–10 минут. Разложить по формам. Убрать в холодильник на 15 минут.

Получается лёгкий и эффектный десерт.

Ранее мы готовили хрустящие шарики из сгущенки за 15 минут! Вкуснее пончиков и проще сырников.

яблоки
зефир
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии раскрыли тревожные последствия ухода с российского рынка
Названо число сбитых за ночь над Россией беспилотников
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 июля: инфографика
Мишустин раскрыл, чьим инвестициям рады в России
Появилось фото автобуса, слетевшего с обрыва в Якутии
В Китае отреагировали на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза
В Киеве после взрывов начался пожар на складах
Врач объяснил, как поднимать тяжести без вреда для здоровья
«Кинжал» обрушился на объект под Киевом: новости СВО на утро 21 июля
Падение обломков БПЛА привело к коллапсу в Ростовской области
Мишустин начал ежегодную дальневосточную поездку с Благовещенска
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 июля
ЕС и Китай проведут свой саммит и обсудят важные проблемы
Американские врачи изымают органы у живых пациентов
Раскрыто, как хакеры обрушили сервера американских компаний
Мошенники стали обманывать россиян от лица сотрудников маркетплейсов
Диетолог назвала самые полезные продукты для подростков
Лето все? Вместо жары +30 холода и дожди — какая погода будет в августе
Польский президент попал в курьезную ситуацию перед журналистами
Четыре украинских беспилотника пытались атаковать Москву
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.