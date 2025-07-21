Зефир из взбитых яблок без сливок и яиц! Нужен только желатин и блендер

Зефир из взбитых яблок без сливок и яиц! Нужен только желатин и блендер

Зефир из взбитых яблок без сливок и яиц! Нужен только желатин и блендер. Лёгкий по составу и вкусу, с выраженным фруктовым ароматом. Его удобно подавать порционно — в стаканах или креманках. Получается что-то между суфле и муссом, при этом бюджетно, просто и с хорошим вкусом.

Ингредиенты

Сладкие яблоки — 8 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Цедра лимона — 1 шт.

Желатин — 20 г

Вода — немного

Приготовление

Яблоки помыть, очистить и нарезать крупными дольками. Выложить в подходящую посуду и готовить в микроволновке 15 минут при 800 Вт. Перемешать в середине приготовления. Остудить получившуюся массу до комнатной температуры. Добавить сахар и натёртую цедру лимона. Взбить блендером 5–7 минут. Желатин развести в воде по инструкции и немного подогреть. Аккуратно влить желатин в яблочную массу. Взбить миксером 8–10 минут. Разложить по формам. Убрать в холодильник на 15 минут.

Получается лёгкий и эффектный десерт.

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