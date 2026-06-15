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15 июня 2026 в 11:38

Забудь про магазинные сладости. Этот абрикосовый зефир ты сделаешь сам по щелчку пальцев

Фото: D-NEWS.ru
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Впервые попробовал этот зефир и забыл о магазинном навсегда. Воздушный, тающий, с ярким абрикосовым вкусом.

Ингредиенты

Абрикос — 500 г, сахар-песок — 600 г, вода — 160 мл, сахарная пудра — 2 ст. л., яйцо куриное (белок) — 1 шт., агар-агар — 3,5 ч. л., ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию).

Как готовлю

Сначала заливаю агар-агар водой и оставляю набухать. Тем временем режу абрикосы, варю их с 100 г сахара 20 минут до мягкости. Протираю через сито — получаю гладкое пюре. Добавляю еще 100 г сахара, остужаю, потом взбиваю с белком до устойчивых пиков.

Теперь сироп: варю агар с оставшимся сахаром до прозрачности, аккуратно вливаю в белковую массу, продолжая взбивать. Быстро отсаживаю зефир на пергамент и жду 8 часов, пока он станет упругим. Перед подачей присыпаю сахарной пудрой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Зефир получился воздушным, как облако, и с ярким солнечным вкусом. Особенно удалась кислинка — она прямо взбадривает. Я рекомендую не убирать сразу все в коробку, а оставить пару штук на пробу: пока стабилизируются, можно незаметно съесть половину партии. Хранится отлично, но у меня не залежался — исчез за вечер.

Проверено редакцией
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