https://static.news.ru/photo/57ce0794-c4ac-11e9-8af0-fa163e074e61_660.jpg «Титаник» Фото: Imago/TACC

Дайверы впервые за 14 лет опустились на огромную глубину, чтобы снять в сверхвысоком разрешении останки затонувшего в Атлантическом океане парохода «Титаник».

Люди побывали у обломков судна на глубине почти четыре тысячи метров и произвели видеосъёмку в формате 4К, пишет Би-би-си .

Кадры будут использованы в документальном фильме, который снимает компания Atlantic Productions.

На кадрах видно, что состояние останков «Титаника» быстро ухудшается. Исследователи считают, что в опасности находятся палуба и носовая часть корабля. Из-за сильных океанских течений, коррозии и бактерий «Титаник» стремительно разрушается.

Ранее на аукционе была продана серебряная фляжка для бренди, принадлежавшая пассажирке океанского лайнера. Её оценили почти в $100 тысяч. История исчезновения и обретения фляжки впечатлила участников аукциона, ранее писал News.ru. По их мнению, это самый невероятный объект, когда-либо выставляемый на торги.