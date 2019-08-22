Дайверы впервые за 14 лет опустились на огромную глубину, чтобы снять в сверхвысоком разрешении останки затонувшего в Атлантическом океане парохода «Титаник».
Люди побывали у обломков судна на глубине почти четыре тысячи метров и произвели видеосъёмку в формате 4К, пишет
Кадры будут использованы в документальном фильме, который снимает компания Atlantic Productions.
На кадрах видно, что состояние останков «Титаника» быстро ухудшается. Исследователи считают, что в опасности находятся палуба и носовая часть корабля. Из-за сильных океанских течений, коррозии и бактерий «Титаник» стремительно разрушается.
Ранее на аукционе была продана серебряная фляжка для бренди, принадлежавшая пассажирке океанского лайнера. Её оценили почти в $100 тысяч. История исчезновения и обретения фляжки впечатлила участников аукциона, ранее писал News.ru. По их мнению, это самый невероятный объект, когда-либо выставляемый на торги.