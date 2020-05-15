Заслуженный учитель засомневался в верности решения о начале учебного года

https://static.news.ru/photo/9ef489a4-badd-11ea-a0a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Российские ученики должны пойти в школы только после окончательного завершения пандемии коронавируса. Такого мнения придерживается заслуженный учитель РФ и кандидат психологических наук Александр Снегуров.

По словам педагога, тема возобновления очного обучения в школах носит двойственный характер. В обществе сформировался большой запрос на то, чтобы вернуться к реальным формам обучения, однако родители опасаются новой вспышки коронавируса и продолжения дистанционной формы обучения.

Педагоги и школьники с большим нетерпением ожидают начала нового учебного года. Дети хотят учиться за партами, в сводах родных школ. Есть ощущение надежды и радости, — рассказал iReactor эксперт.

Вместе с тем он обеспокоился тем, что ликование и удовлетворение от победы над коронавирусом может затмить здравый смысл. Снегуров убеждён, что обучение стоит начинать, только если здоровью учеников, работников школ и родителей ничего не будет угрожать.

По словам учителя, да начала нового учебного года ещё есть два месяца. За это время предстоит разумно оценить эпидемиологическую обстановку в стране. Педагог добавил, что окончательное решение нужно принимать к началу осени.

Как писал NEWS.ru, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что начало учебного года в российских школах начнётся стандартно — с 1 сентября. Сейчас с регионами прорабатывается вопрос по усилению мер эпидемиологической защиты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель ведомства подчеркнул, что к старту учебного года готовятся как представители образовательных учреждений, так и ученики с родителями.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что при выходе российских школ из режима карантина необходимо учитывать возможности образовательных учреждений.

Из-за распространения коронавируса российские школы перешли на дистанционный формат. Из-за сложной обстановки Минпросвещения рассматривало возможность переноса начала учебного года на осень. А президент Владимир Путин поручил правительству разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в образовательных учреждениях и ужесточить контроль за их соблюдением. Он подчеркнул, что новые нормы должны вступить в силу ко времени возвращения учащихся в классы и аудитории.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, свыше 505 тыс. умерли, более 5,2 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 590 582 человек, на втором Бразилия — 1 368 195.

В РФ на сегодняшний день выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек. За последние сутки, по данным на 30 июня, в 84 субъектах страны выявили 6693 инфицированных COVID-19. Больше всего новых случаев в Москве (745), Подмосковье (301), Ханты-Мансийском АО (279), Свердловской области (276), Санкт-Петербурге (253).