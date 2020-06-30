Учебный год в российских школах начнётся 1 сентября

https://static.news.ru/photo/1749958c-bab3-11ea-b327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Начало учебного года в российских школах начнётся стандартно — с 1 сентября. Об этом заявил руководитель Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

Вместе с тем в настоящее время с регионами прорабатывается вопрос по усилению мер эпидемиологической защиты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Глава ведомства подчеркнул, что к старту учебного года готовятся как представители образовательных учреждений, так и ученики с родителями, передают «Известия».

Ранее Сергей Кравцов выразил надежду, что не только школы, но и учреждения среднего профессионального образования, а также детские сады смогут открыться в РФ с 1 сентября. При этом должны будут соблюдаться определённые требования Роспотребнадзора, а с учениками и их родителями будет проведена «просветительская работа».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что при выходе российских школ из режима карантина необходимо учитывать возможности образовательных учреждений.

Из-за распространения коронавируса российские школы перешли на дистанционный формат. Из-за сложной обстановки Минпросвещения рассматривало возможность переноса начала учебного года на осень. А президент Владимир Путин поручил правительству разработать более строгие санитарные нормы для проведения занятий в образовательных учреждениях и ужесточить контроль за их соблюдением. Он подчеркнул, что новые нормы должны вступить в силу ко времени возвращения учащихся в классы и аудитории, писал NEWS.ru.

По последним данным в мире коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, свыше 505 тыс. умерли, более 5,2 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 590 582 человек, на втором Бразилия — 1 368 195.

В РФ на сегодняшний день выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек. За последние сутки, по данным на 30 июня, в 84 субъектах страны выявили 6 693 инфицированных COVID-19. Больше всего новых случаев в Москве (745), Подмосковье (301), Ханты-Мансийском АО (279), Свердловской области (276), Санкт-Петербурге (253).