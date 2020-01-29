Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев заявил, что будет требовать проведения фармакологической экспертизы.
Дьявол кроется в деталях. Мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы, — сказал юрист.
Почуев подчеркнул, что специалисты должны рассмотреть медикаментозную версию агрессии, которая подтолкнула доцента к убийству. По его словам, Соколов за день до трагедии принял ряд лекарств, которые могли повлиять на его состояние и психику. У стороны защиты уже есть результаты более 20 экспертиз, однако они не внесли ясности в этот вопрос,
8 ноября текущего года спасатели выехали на вызов к реке Мойке. В МЧС позвонил таксист и сообщил о барахтающемся в воде человеке. Им оказался известный историк, преподаватель петербургского университета Олег Соколов. Мужчину достали и отправили в больницу — у него было переохлаждение. В рюкзаке спасённого обнаружили страшную находку — отрезанные женские руки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире преподавателя нашли частично расчленённое женское туловище и голову.
Как ранее писал NEWS.ru, психиатры опровергли доводы защиты, что Соколов совершил убийство в состоянии аффекта и под влиянием «психотравмирующей ситуации», которую якобы создала Ещенко.
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