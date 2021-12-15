Защита Рашкина обжаловала решение суда о запретах депутату

Адвокат Валерия Рашкина подал апелляционную жалобу на постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения депутату в виде запрета определённых действий. Копию заявления опубликовал в своём Telegram-канале Мухамед Биджев.

Суд ограничил политика в передвижениях и запретил пользоваться средствами связи и Интернетом, основываясь на том, что у депутата от КПРФ имеются влияние и связи, которыми он может воспользоваться для оказания давления на ход следствия. Депутату предъявлено обвинение в незаконной охоте.

Защита политика настаивает на том, что Рашкин не может влиять на ход дела в силу хотя бы того, что сам письменно изъявил готовность явиться в Следственный комитет и дать показания, что и было сделано. Что касается запретами на использование средств связи, это мешает основной деятельности парламентария, который должен участвовать в законотворческой деятельности и рассматривать обращения граждан, что без современных средств связи фактически невозможно, говорится в документе. В итоге защита политика просит отменить постановление суда.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что продолжит работу в нижней палате парламента, несмотря на наложенные судом запреты. Суд запретил политику общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и посещать охотничьи угодья до 13 февраля 2022 года.