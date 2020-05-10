Заражённый COVID-19 сатирик Трушкин находится в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/8015741c-92a1-11ea-bb5e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Трушкин Фото: umoratv.com

Появились подробности о состоянии заражённого коронавирусом сатирика Анатолия Трушкина. 78-летний юморист был госпитализирован в одну из клиник с подозрением на инфекцию. Врачи подтвердили у него COVID-19. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Плохо, болит у меня сердце, и прямо после приема пищи или вырывает, или понос. Видимо, это через два-три дня после того, как мне перелили плазму. Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом, — рассказал он сам в интервью Пятому каналу.

Сатирик пояснил, что он не подключён к ИВЛ, однако испытывает определённые трудности с сердечно-сосудистой и пищеварительной системами.

Трушкин не знает, где мог подцепить инфекцию, ведь он практически не выходил из дома и соблюдал самоизоляцию. У него поднялась высокая температура и начался кашель, после чего он сразу обратился к медикам, писал NEWS.ru.