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08 июля 2025 в 07:32

Запекаю картошечку и кладу в этот питательный салат: есть можно ведрами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченный картофель в салате — это не просто сытно, а безумно вкусно. Хрустящая корочка, нежная серединка и ароматное песто — сочетание, от которого невозможно отказаться.

Ингредиенты:

  • картофель — 4-5 шт.;
  • специи для картофеля — по вкусу;
  • рукола — 1 пучок;
  • сыр моцарелла мини — 150 г;
  • помидоры черри — 10 шт.;
  • соус песто — 3 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Картофель нарезать дольками, посыпать специями.
  2. Запекать 25 минут при 200 °C до румяной корочки.
  3. Руколу выложить на тарелку, добавить разрезанные черри.
  4. Добавить теплый картофель и моцареллу.
  5. Полить песто и оливковым маслом.

Готово! Такой салат не оставит равнодушным даже самого привередливого едока!

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
салаты
картофель
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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