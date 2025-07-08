Запекаю картошечку и кладу в этот питательный салат: есть можно ведрами

Запеченный картофель в салате — это не просто сытно, а безумно вкусно. Хрустящая корочка, нежная серединка и ароматное песто — сочетание, от которого невозможно отказаться.
Ингредиенты:
- картофель — 4-5 шт.;
- специи для картофеля — по вкусу;
- рукола — 1 пучок;
- сыр моцарелла мини — 150 г;
- помидоры черри — 10 шт.;
- соус песто — 3 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.
Приготовление:
- Картофель нарезать дольками, посыпать специями.
- Запекать 25 минут при 200 °C до румяной корочки.
- Руколу выложить на тарелку, добавить разрезанные черри.
- Добавить теплый картофель и моцареллу.
- Полить песто и оливковым маслом.
Готово! Такой салат не оставит равнодушным даже самого привередливого едока!
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