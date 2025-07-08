Запекаю картошечку и кладу в этот питательный салат: есть можно ведрами

Запекаю картошечку и кладу в этот питательный салат: есть можно ведрами

Запеченный картофель в салате — это не просто сытно, а безумно вкусно. Хрустящая корочка, нежная серединка и ароматное песто — сочетание, от которого невозможно отказаться.

Ингредиенты:

картофель — 4-5 шт.;

специи для картофеля — по вкусу;

рукола — 1 пучок;

сыр моцарелла мини — 150 г;

помидоры черри — 10 шт.;

соус песто — 3 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Картофель нарезать дольками, посыпать специями. Запекать 25 минут при 200 °C до румяной корочки. Руколу выложить на тарелку, добавить разрезанные черри. Добавить теплый картофель и моцареллу. Полить песто и оливковым маслом.

Готово! Такой салат не оставит равнодушным даже самого привередливого едока!

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