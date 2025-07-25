Закусочный картофельный торт — странно вкусно, гости в шоке

Оригинальный закусочный торт из картофельного пюре с консервированной рыбой, яйцами и оливками — простой и бюджетный рецепт, который украсит любой праздничный стол. Готовится легко, а результат удивляет насыщенным вкусом и красивой подачей.

Ингредиенты (на 6 порций)

Картофель — 500 г

Консервированный тунец (или другая рыба) — 2 банки по 180 г

Вареные яйца — 3 шт.

Оливки без косточек — 80 г

Сливочное масло — 50 г

Свежая петрушка (рубленая) — 4 ст. л.

Майонез — 3 ст. л.

Лимон для украшения (по желанию)

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для смазывания

Приготовление

Отварите картофель в подсоленной воде, разомните в пюре, добавьте сливочное масло и остудите. Вмешайте рубленую петрушку и перец. Вареные яйца нарежьте кружочками. Тунец освободите от жидкости, смешайте с майонезом до однородности. В миску объемом около 1 литра выложите пищевую пленку, смажьте растительным маслом. Формируйте стенки из картофельного пюре, оставив немного пюре для верхнего слоя. На дно выложите слоями: половину тунца, яйца, оливки, вторую половину тунца. Закройте оставшимся картофельным пюре. Накройте пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа для застывания. Аккуратно переверните торт на плоское блюдо, снимите пленку. Украсьте лимоном и зеленью.

Такой необычный картофельный торт станет отличным акцентом на вашем столе и точно понравится гостям. Попробуйте сами и убедитесь, что простые продукты могут создать настоящий кулинарный хит!

Устали от обычных котлет и пюре? Этот рецепт станет настоящим спасением для вашего меню! Всего за час в духовке получается сразу и сочное мясо, и ароматный гарнир — идеально для занятых хозяек.