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25 июля 2025 в 17:14

Закусочный картофельный торт — странно вкусно, гости в шоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оригинальный закусочный торт из картофельного пюре с консервированной рыбой, яйцами и оливками — простой и бюджетный рецепт, который украсит любой праздничный стол. Готовится легко, а результат удивляет насыщенным вкусом и красивой подачей.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Картофель — 500 г
  • Консервированный тунец (или другая рыба) — 2 банки по 180 г
  • Вареные яйца — 3 шт.
  • Оливки без косточек — 80 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Свежая петрушка (рубленая) — 4 ст. л.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Лимон для украшения (по желанию)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для смазывания

Приготовление

  1. Отварите картофель в подсоленной воде, разомните в пюре, добавьте сливочное масло и остудите. Вмешайте рубленую петрушку и перец.
  2. Вареные яйца нарежьте кружочками.
  3. Тунец освободите от жидкости, смешайте с майонезом до однородности.
  4. В миску объемом около 1 литра выложите пищевую пленку, смажьте растительным маслом. Формируйте стенки из картофельного пюре, оставив немного пюре для верхнего слоя.
  5. На дно выложите слоями: половину тунца, яйца, оливки, вторую половину тунца. Закройте оставшимся картофельным пюре.
  6. Накройте пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа для застывания.
  7. Аккуратно переверните торт на плоское блюдо, снимите пленку. Украсьте лимоном и зеленью.

Такой необычный картофельный торт станет отличным акцентом на вашем столе и точно понравится гостям. Попробуйте сами и убедитесь, что простые продукты могут создать настоящий кулинарный хит!

Устали от обычных котлет и пюре? Этот рецепт станет настоящим спасением для вашего меню! Всего за час в духовке получается сразу и сочное мясо, и ароматный гарнир — идеально для занятых хозяек.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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