Закуска быстрого приготовления! Капустный салат в горячем маринаде! Она сохраняет свежесть овощей и насыщенный вкус. Горячий маринад с уксусом и специями мгновенно пропитывает капусту, делая салат готовым к употреблению уже через несколько часов.
Ингредиенты
- Капуста — 1 небольшой кочан
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Перец болгарский — 1 шт.
- Зелень — по вкусу
- Вода — 1,5 л
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
- Масло растительное — 120 мл
- Уксус — 1 ст. л.
Приготовление
- Нашинкуйте капусту, натрите морковь, нарежьте лук полукольцами, перец соломкой, чеснок пластинами. Плотно уложите овощи в банку. Вскипятите воду с солью, сахаром и маслом, в конце влейте уксус.
- Залейте овощи кипящим маринадом, сразу закройте крышкой. После остывания салат готов к употреблению.
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