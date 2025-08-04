Закуска быстрого приготовления! Капустный салат в горячем маринаде! Она сохраняет свежесть овощей и насыщенный вкус. Горячий маринад с уксусом и специями мгновенно пропитывает капусту, делая салат готовым к употреблению уже через несколько часов.

Ингредиенты

Капуста — 1 небольшой кочан

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Перец болгарский — 1 шт.

Зелень — по вкусу

Вода — 1,5 л

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Масло растительное — 120 мл

Уксус — 1 ст. л.

Приготовление

Нашинкуйте капусту, натрите морковь, нарежьте лук полукольцами, перец соломкой, чеснок пластинами. Плотно уложите овощи в банку. Вскипятите воду с солью, сахаром и маслом, в конце влейте уксус. Залейте овощи кипящим маринадом, сразу закройте крышкой. После остывания салат готов к употреблению.

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