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04 августа 2025 в 11:30

Закуска быстрого приготовления! Капустный салат в горячем маринаде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска быстрого приготовления! Капустный салат в горячем маринаде! Она сохраняет свежесть овощей и насыщенный вкус. Горячий маринад с уксусом и специями мгновенно пропитывает капусту, делая салат готовым к употреблению уже через несколько часов.

Ингредиенты

  • Капуста — 1 небольшой кочан
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Зелень — по вкусу
  • Вода — 1,5 л
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Масло растительное — 120 мл
  • Уксус — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Нашинкуйте капусту, натрите морковь, нарежьте лук полукольцами, перец соломкой, чеснок пластинами. Плотно уложите овощи в банку. Вскипятите воду с солью, сахаром и маслом, в конце влейте уксус.
  2. Залейте овощи кипящим маринадом, сразу закройте крышкой. После остывания салат готов к употреблению.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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