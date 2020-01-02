Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В 2019 году большинство российских авиапутешественников (около 80 процентов) отправились в поездки по России. Их количество немного уменьшилось по сравнению с 2018 годом. Доля тех, кто полетел в страны ближнего и дальнего зарубежья, наоборот, выросла на 12 и 8 процентов соответственно. Информацию предоставили аналитики Туту.ру.

В 2019 году большинство российских авиапутешественников (около 80 процентов) отправились в поездки по России. Их количество немного уменьшилось по сравнению с 2018 годом. Доля тех, кто полетел в страны ближнего...