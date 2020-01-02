В 2020 году в России появится национальный механизм компенсации вреда подозреваемым, обвиняемым или осуждённым, причинённого плохими условиями содержания в СИЗО, изоляторах временного содержания и местах лишения свободы. Компенсация будет оформляться с учётом обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий, вне зависимости от наличия или отсутствия вины должностных лиц учреждений. Размер её будет определяться судом.
Сообщается, что у обратившегося за компенсацией останется право требовать возмещения вреда, причинённого действиями органов власти, должностных лиц или незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры или суда.
Ранее NEWS.ru рассказывал, как изменятся компенсации за утрату приобретённого жилья.
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