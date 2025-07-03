Закатываем лето в банку! Бомбезная кабачковая аджика с пикантной ноткой

Закатываем лето в банку! Бомбезная кабачковая аджика с пикантной ноткой

Закатываем лето в банку! Бомбезная кабачковая аджика с пикантной ноткой! Она станет вашей любимой заготовкой — в ней идеально сочетается нежность кабачков, сладость моркови и перца с приятной остринкой чеснока и чили. Готовится просто, но получается настолько вкусной, что банки опустошаются мгновенно.

Ингредиенты

Кабачки — 3 кг

Помидоры — 1,5 кг

Морковь — 500 г

Перец сладкий — 500 г

Чеснок — 5 головок

Масло подсолнечное — 200 мл

Уксус 9% — 100 мл

Соль — 2,5 ст. л.

Сахар — 100 г

Перец чили молотый — 2 ст. л.

Приготовление

Кабачки очистить от кожуры и семян (если крупные), все овощи тщательно вымыть. Пропустить через мясорубку кабачки, помидоры, морковь и сладкий перец. Овощную массу переложить в кастрюлю с толстым дном, добавить соль, сахар, перец чили и растительное масло. Довести до кипения на среднем огне, затем убавить огонь и варить 35–40 минут, постоянно помешивая. Чеснок очистить и пропустить через пресс, добавить в аджику за пять минут до готовности вместе с уксусом, проварить еще две-три минуты. Горячую аджику разложить по стерильным банкам, закатать, перевернуть и укутать до остывания. Хранить в прохладном месте. Полный вкус раскроется через три-четыре недели.

Подавать к мясу, рыбе или просто на хлеб — вкусно в любом виде!

Ранее мы готовили обалденную закатку на зиму! Кабачки в томатном соусе.