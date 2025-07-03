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03 июля 2025 в 12:30

Закатываем лето в банку! Бомбезная кабачковая аджика с пикантной ноткой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закатываем лето в банку! Бомбезная кабачковая аджика с пикантной ноткой! Она станет вашей любимой заготовкой — в ней идеально сочетается нежность кабачков, сладость моркови и перца с приятной остринкой чеснока и чили. Готовится просто, но получается настолько вкусной, что банки опустошаются мгновенно.

Ингредиенты

  • Кабачки — 3 кг
  • Помидоры — 1,5 кг
  • Морковь — 500 г
  • Перец сладкий — 500 г
  • Чеснок — 5 головок
  • Масло подсолнечное — 200 мл
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Соль — 2,5 ст. л.
  • Сахар — 100 г
  • Перец чили молотый — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Кабачки очистить от кожуры и семян (если крупные), все овощи тщательно вымыть. Пропустить через мясорубку кабачки, помидоры, морковь и сладкий перец. Овощную массу переложить в кастрюлю с толстым дном, добавить соль, сахар, перец чили и растительное масло.
  2. Довести до кипения на среднем огне, затем убавить огонь и варить 35–40 минут, постоянно помешивая. Чеснок очистить и пропустить через пресс, добавить в аджику за пять минут до готовности вместе с уксусом, проварить еще две-три минуты.
  3. Горячую аджику разложить по стерильным банкам, закатать, перевернуть и укутать до остывания. Хранить в прохладном месте. Полный вкус раскроется через три-четыре недели.

Подавать к мясу, рыбе или просто на хлеб — вкусно в любом виде!

Ранее мы готовили обалденную закатку на зиму! Кабачки в томатном соусе.

кабачки
помидоры
овощи
закатки
закрутки
соленья
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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