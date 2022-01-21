Опубликовано видео беседы омбудсмена Чечни с женой бывшего судьи

Жена судьи в отставке Верховного суда Чечни Янгулбаева Зарема Мусаева рассказала омбудсмену Чеченской республики Мансуру Солтаеву, что к ней со стороны сотрудников правоохранительных органов не применялось никакое насилие. Женщина добавила, что полицейские купили ей лекарства, которыми она сразу же воспользовалась. Об этом сообщает ТАСС.

Полицейские купили лекарства. Я выпила, укололась. Никакого насилия ко мне не применяли, — рассказала Мусаева.

По словам омбудсмена, правоохранительные органы выехали в Нижегородскую область после вынесения следователем постановления о приводе Мусаевой в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по факту мошенничества.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг похищения жены экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кадыров заявил, что никакого похищения не произошло, действия чеченских полицейских производились в соответствии с законами РФ. Также Кадыров обратился к Верховному суду России с просьбой принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей.