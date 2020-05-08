Заболевших работников скорой помощи в Петербурге заменят студенты

В Санкт-Петербурге около трети работников Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи находятся на больничном.
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Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о смерти медицинских работников от коронавируса. Скончались врач городской станции скорой помощи Владимир Манькович, медсестра НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и санитарки НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа, писал NEWS.ru.
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