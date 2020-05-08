Заболевших работников скорой помощи в Петербурге заменят студенты

https://static.news.ru/photo/1775db9c-9146-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге около трети работников Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи находятся на больничном.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, заболевших работников планируется заменить студентами медицинских колледжей. Уже 9 мая их ожидается порядка 40 человек.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о смерти медицинских работников от коронавируса. Скончались врач городской станции скорой помощи Владимир Манькович, медсестра НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и санитарки НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа, писал NEWS.ru.