Общество

Заболевших работников скорой помощи в Петербурге заменят студенты

18:38, 08 мая 2020 33
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге около трети работников Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи находятся на больничном.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, заболевших работников планируется заменить студентами медицинских колледжей. Уже 9 мая их ожидается порядка 40 человек.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о смерти медицинских работников от коронавируса. Скончались врач городской станции скорой помощи Владимир Манькович, медсестра НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и санитарки НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа, писал NEWS.ru.

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