https://static.news.ru/photo/ce268a1c-428b-11ea-b309-fa163e074e61_660.jpg Фото: ProtonMail/facebook.com

Администрация заблокированного в РФ из-за рассылки писем с ложными сообщениями о минировании почтового сервиса ProtonMail заявила, что не получала от властей России никаких запросов о помощи в расследовании.

Несмотря на утверждения правительства о том, что мы отклонили его просьбу о помощи, сообщений от российских властей пока не поступало, — сообщил «Интерфаксу» представитель ProtonMail.

Администрация сервиса собирается обратиться в соответствующие органы, чтобы снять блокировку ProtonMail и ProtonVPN на территории РФ как можно скорее.

Как передавал NEWS.ru, ограничение доступа к ProtonMail было введено с 29 января на основании представления Генпрокуратуры РФ. В Роскомнадзоре при этом утверждали, что компания — владелец сервиса категорически отказалась предоставлять данные для регистрации в реестре операторов распространения информации, а также не стала называть тех, кто использовал её почту для рассылки сообщений о минировании.