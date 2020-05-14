Забайкальский край получил дополнительную партию респираторов

https://static.news.ru/photo/a7d4f8f2-95cf-11ea-9688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) организовал срочную поставку в Забайкалье дополнительной партии средств индивидуальной защиты, которые были закуплены у Минпромторга России в рамках программы помощи региону.

По данным фонда, закупка была совершена по поручению заместителя премьер-министра РФ, полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева.

В частности, в Забайкальский край поступили 18 тыс. респираторов и 15 тыс. защитных очков, которые будут переданы в краевые больницы.

В ФРДВ отметили, что всего в рамках программы помощи регионам Дальнего Востока местным медикам передаются 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. пар защитных очков, 408 тыс. респираторов, 200 тыс. медицинских перчаток. Также 300 млн рублей на закупку оборудования для больниц переданы Бурятии, Забайкалью, Камчатке, Магаданской области и Еврейской автономной области.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Забайкальского края ввели в регионе обязательный масочный режим. Он действует на всей территории с 2 мая по распоряжению главы региона Александра Осипова. Жителей Читы и Читинского района, помимо этого, обязали оформлять пропуска.