Обязательный «масочный» режим ввели в Забайкалье

https://static.news.ru/photo/d64d9f36-8c38-11ea-b4e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Забайкальского края вводят в регионе обязательный «масочный» режим. Он будет действовать на всей территории со 2 мая по распоряжению главы региона Александра Осипова. Жителей Читы и Читинского района, помимо этого, обязали оформлять пропуска.

Со 2 мая ношение защитной маски, которая снижает риск заражения коронавирусной инфекцией, стало обязательным при посещении общественных мест в крае, в том числе дворов и детских площадок, — отметили в пресс- службе регионального правительства.

Там пояснили, что оформить цифровой пропуск жители могут, заполнив заявление на едином портале госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги СТОП коронавирус». Сейчас в регионе 167 официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее «масочный режим» ввели в Московской области. На этот шаг власти региона пошли после предписания главного санитарного врача. В Подмосковье коронавирусом заразились более 11,7 тыс. человек, погибли 93.