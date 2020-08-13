За сутки в России от коронавируса умерли 124 человека

https://static.news.ru/photo/312bc6f8-dd38-11ea-82a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса за прошедшие сутки в России стали 124 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 15 384 заболевших.

Также за последние 24 часа российские врачи выявили 5057 новых случаев заболевания в 83 регионах страны. Из них 1331 пациент переносит болезнь без клинических симптомов. Всего в РФ за всё время пандемии зарегистрировали 907 758 заражённых коронавирусной инфекцией в 85 субъектах.

Ранее NEWS.ru писал, что переливание донорской плазмы больным коронавирусом снижает шансы среднетяжёлых пациентов попасть в реанимацию на 63%. Но такой метод лечения может быть назначен только врачом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок