За сутки в России от COVID-19 выздоровели более шести тысяч человек

https://static.news.ru/photo/526de61a-bc37-11ea-893d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние 24 часа в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписаны 6047 пациентов. Всего с начала пандемии число вылечившихся пациентов составляет 428,9 тысячи человек.

За сутки выявлено 6,7 тысячи новых случаев заражения. В общей сложности количество заболевших составляет 661,1 тысячи человек.

Число летальных исходов за 24 часа возросло на 147. Всего жертвами инфекции в России стали 9,6 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия занимает третье место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Её опережают США (более 2,6 млн заболевших) и Бразилия (свыше 1,4 млн заразившихся). Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах.

Общее количество заболевших с начала пандемии превышает 10,6 млн человек. За это время от инфекции скончались более 516 тысяч человек, выздоровели свыше 5,4 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве за последние сутки количество выздоровевших от COVID-19 возросло на 1055 человек. Столица по-прежнему остаётся лидером по числу заразившихся и вновь выявленных. В первую десятку регионов по уровню заболеваемости входят Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область, Красноярский край, ХМАО, Дагестан, Воронежская область.