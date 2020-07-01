Более тысячи человек выздоровели от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/b49981c2-bc2e-11ea-b2b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

За последние сутки в столице выздоровели от COVID-19 свыше тысячи человек. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1055 пациентов, — цитирует её ТАСС.

Всего с начала пандемии в столице вылечили 153,2 тысячи заразившихся коронавирусом.

По данным на 1 июля, количество заболевших в Москве составляет 222,2 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 3,8 тысячи человек.

Москва лидирует по уровню заболеваемости COVID-19 в РФ. В первой десятке также Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край и Республика Дагестан.

Всего в России, согласно последним данным, зафиксировано 654,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 422,3 тысячи пациентов, умерли 9,5 тысячи.

В мире Россия занимает третье место по количеству заболевших. Её опережают США (свыше 2,5 млн заразившихся) и Бразилия (более 1 млн). Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор проводит исследование иммунитета к коронавирусу в 23 пилотных регионах страны. Для участия в исследовании были задействованы и взрослые, и дети независимо от того, болели они коронавирусом или нет. Информация об иммунитете позволит выявить особенности эпидемиологического процесса как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом. Она необходима для планирования мероприятий по профилактике коронавируса.