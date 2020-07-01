Иммунитет к COVID-19 изучает Роспотребнадзор в 23 регионах страны

https://static.news.ru/photo/a4c2c5ee-bc04-11ea-adc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор проводит исследование иммунитета к коронавирусу в 23 пилотных регионах страны. Они отличаются различным уровнем интенсивности эпидемиологического процесса.

Исследование уже было проведено в июне в Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Тюменской области. Обследованы 8 168 человек: 2 722 в Петербурге, 2 758 в Тюменской области, 2 688 — в Хабаровском, сообщает ведомство.

Для участия в исследовании были задействованы и взрослые, и дети независимо от того, болели они коронавирусом или нет. Данные испытуемых не разглашаются.

Информация об иммунитете позволит выявить особенности эпидемиологического процесса как в отдельно взятом регионе, так и всей страны в целом. Она необходим для планирования мероприятий по профилактике коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на создание в России коллективного иммунитета понадобится порядка 70 млн доз вакцины, сообщил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. Центр «Вектор» в июне завершает доклинические испытания вакцины против нового коронавируса и планирует приступить к исследованиям на добровольцах с 15 июля.