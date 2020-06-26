Подсчитано число доз вакцины для создания иммунитета от COVID-2019 в РФ

https://static.news.ru/photo/44062f2e-b7e6-11ea-b323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На создание в России коллективного иммунитета понадобится порядка 70 млн доз вакцины, сообщил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Как сообщает ТАСС, по его словам, количество доз определяется тем минимальным количеством населения, которого достаточно для создания коллективного иммунитета.

По нашим оценкам, это будет порядка 70 млн доз вакцины, — заявил Максютов.

Ранее сообщалось, что центр «Вектор» в июне завершает доклинические испытания вакцины против нового коронавируса и планирует приступить к исследованиям на добровольцах с 15 июля.

Как писал NEWS.ru, вакцина от коронавируса, которую разработали НИЦ эпидемиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны, будет эффективна на два года. Вводить её надо будет два раза, так как кодирующий спайк-белок коронавируса ген вводится на разных носителях. Двукратный приём даёт возможность увеличить защиту на больший период времени, рассказал руководитель центра Александр Гинцбург. Для массовой вакцинации россиян понадобится выпустить 70 млн доз препарата. На данный момент решается вопрос масштабного выпуска вакцины.

Гинцбург также сообщил, что быстрый выход на клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции обусловлен хорошей технологической платформой, зарекомендовавшей себя при создании вакцины от вируса лихорадки Эбола.