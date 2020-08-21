За сутки в Москве выявили 687 новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/66e6276e-e44c-11ea-9d36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

За последние 24 часа в российской столице коронавирус подтвердился у 687 человек. Общее число выявленных случаев в Москве на данный момент составляет 256 513.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию COVID-19. По его данным, за минувшие сутки 1094 пациента с подтверждённым коронавирусом успешно завершили лечение и выписались из больниц. Всего в Москве с начала пандемии выздоровели 203 821 такой пациент.

Кроме того, за последние 24 часа заболевание унесло жизни 10 москвичей. Всего в столице жертвами пандемии стали 4 720 человек.

В России за сутки выявлено 4 921 новый случай коронавируса, общее число достигло 951 897. Количество выздоровевших возросло на 6 147 и теперь составляет 767 477, число жертв увеличилось на 121 и достигло 16 310.

Ранее NEWS.ru писал о том, что старший внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков сообщил, что перенёс коронавирус. Лечение заняло около месяца.