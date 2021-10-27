За 40% младшеклассников некому будет смотреть в нерабочие дни

Новый опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что в период нерабочих дней из-за пандемии почти у 4 из 10 работающих родителей дети-младшеклассники останутся без присмотра. Об этом сообщают «Известия».

За детьми ясельного и детсадовского возраста чаще всего будет присматривать один из родителей — кто не работает, взял отпуск, отгулы или находится на удалёнке (31%). За детьми 26% россиян присмотрят родственники — бабушки, дедушки, тёти и старшие дети, — сказано в исследовании.

При этом 13% россиян надеются на дежурную группу в детском саду. Пятая часть российских родителей ещё не решили, кто будет сидеть с детьми в этот период. Нанять няню для детей-дошкольников решили 6% россиян.

Согласно информации источников в региональных администрациях, вслед за Москвой порядка 20 регионов готовятся ввести жёсткие ограничения. Некоторые субъекты используют новые меры: вводят комендантский час, блокпосты, QR-коды в автобусах. В ряде регионов будут введены мягкие локдауны. При этом некоторые субъекты могут продлить ограничения после 7 ноября.