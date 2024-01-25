Юрист рассказал, как вернуть деньги за несвежий товар Юрист Русяев заявил, что вернуть деньги за несвежий товар можно через суд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно закону «О защите прав потребителей», покупатель вправе обменять либо вернуть товар или продукт ненадлежащего качества в течение 14 дней, не указывая причин, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, если магазин отказывается идти на уступки, россияне имеют право вернуть деньги через суд.

Иногда магазин отказывает в возврате или обмене товара. Согласно статье 25 закона «О защите прав потребителей», покупатель вправе обменять либо вернуть товар или продукт надлежащего качества в течение 14 дней, не указывая причин. Отказ магазина является нарушением прав потребителя. Но есть исключения — например, скоропортящиеся продукты. В случае отказа покупатель может обратиться с претензией в Роспотребнадзор либо подать иск в суд с требованиями о защите прав потребителя, возмещении убытков, компенсации морального вреда, а также о штрафных санкциях, — сказал Русяев.

Юрист отметил, что при любых проявлениях недобросовестности в розничной торговле у потребителя есть возможность защитить свои права, опираясь на законодательство о защите прав потребителей и положения Гражданского кодекса. Главное — это четко фиксировать факты нарушений и предъявлять обоснованные претензии, пояснил эксперт.

Для того чтобы зафиксировать факты нарушений, нужно сделать фото или видео, предъявить продавцу кассовый чек. При игнорировании претензий со стороны магазина дело может быть передано в суд, — заключил Русяев.

Ранее юрист Яна Мататова заявила, что потребители также имеют право взыскать с сервисных центров полную стоимость ремонтных работ, если гаджет стал работать хуже после обслуживания. Клиентам таких сервисов она порекомендовала хранить все квитанции, чеки об оплате услуг, акты приема-передачи и договоры.