Названы способы засудить сервис за плохую работу гаджетов после ремонта Юрист Мататова: потребитель может взыскать стоимость ремонта гаджета с сервиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребитель имеет право взыскать с сервиса полную стоимость ремонтных работ, если гаджет после обслуживания хуже работает, рассказала NEWS.ru юрист Яна Мататова. Она отметила, что перед сдачей техники в мастерскую необходимо уточнять срок возврата, установлена ли гарантия, собираются ли специалисты менять детали, и есть ли гарантия на эти детали.

Составляется акт приема-передачи, в котором описываются недостатки, послужившие причиной для ремонта, внешнее состояние вещи (есть ли сколы, царапины и т.д.), главные характеристики (комплектация, потребительские свойства). Все квитанции, чеки об оплате, акты приема-передач, договор должны храниться потребителем, чтобы впоследствии облегчить процесс доказывания в суде, — добавила Мататова.

Собеседница подчеркнула, что в соответствии со ст. 35 закона «О защите прав потребителей» после передачи товара собственником за его сохранность отвечает исполнитель.

Если после ремонта появились новые дефекты или техника стала хуже работать следует обратиться к исполнителю с требованием об устранении недостатков выполненной работы за его счет или возмещения понесенных расходов по устранению недостатков выполненной работы, если потребитель обратился в другой сервис, — отметила Мататова.

Эксперт также рассказала, что потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с некачественно выполненным ремонтом. Юрист добавила, что требования потребителя оформляются в письменную претензию, в которой нужно изложить все обстоятельства: какая неисправность была у гаджета при сдаче в ремонт, дата сдачи и возврата, стоимость оплаченных работ, а также новые дефекты, появившиеся после ремонта, которых не было ранее.

Также нужно указать, что потребитель требует от ремонтной мастерской (например, замену детали, вышедшей из строя по вине исполнителя, или возмещения расходов на ремонт в другом сервисе, возмещения суммы убытков) и указать, что в случае, если исполнитель не ответит на претензию в течение 10 дней, потребитель вынужден будет обратиться в суд за защитой его нарушенного права, — подчеркнула Мататова.

Собеседница отметила, что претензию нужно распечатать в двух экземплярах, оба подписать, одну копию передать в сервис, а на второй проставить подпись должностного лица, принявшего претензию на руки, также необходима расшифровка подписи, должность этого лица и дата получения.

Если в течение этого времени исполнитель проигнорировал требование потребителя или отказался их выполнять, можно обращаться в суд с исковым заявлением о возмещении убытков. Если между потребителем и исполнителем работ был заключен договор с указанием срока выполнения ремонтных работ, то потом при нарушении исполнителем этих сроков, потребитель сможет взыскать еще и неустойку, — рассказала Мататова.

Юрист подытожила, что если исполнитель при приемке гаджета в ремонт рассказал владельцу о возможных последствиях: появлении нового дефекта или ухудшении работы, и владелец, несмотря на предупреждение, все равно решил провести ремонт, то суд при наличии достаточных доказательств (например, письменное уведомление о возможных ухудшениях работы техники с подписью потребителя) может освободить исполнителя от ответственности.

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