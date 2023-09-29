Автоэксперт рассказал, какую опасность таят в себе литийионные аккумуляторы Автоэксперт Попов: неисправный литийионный аккумулятор может загореться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Литийионные аккумуляторы в гаджетах, пауэрбанках, электросамокатах и даже в электроавтомобилях являются довольно чувствительными устройствами и в ряде случаев могут загореться, рассказал в беседе с «360» независимый автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, к критическому повышению температуры в батарее может привести внешнее воздействие на ее содержимое.

И в смартфонах они возгораются, и в электросамокатах, не исключение и аккумуляторы, которые используют в электромобилях. Это все же литийионные батареи: они очень критичны к деструкции своего содержимого. Там возникают разного рода повышенные токи, нагревы, которые как раз приводят к воспламенению, — пояснил эксперт.

К нагреву и воспламенению батарей может привести их деформация при неправильном складировании или нарушении условий транспортировки, объяснил специалист. По его словам, несмотря на различия по величине, мощности и напряжении, принцип работы у всех таких аккумуляторов один.

Это не батарейки, которые мы привыкли покупать в магазине и вставлять в фонарик. Тут немного другое: литийионная пара позволяет получить высокую мощность при маленьких размерах батареи, — рассказал Попов.

Он отметил, что в случае с электромобилем производитель должен оборудовать батарею внутренними системами контроля температуры, чтобы своевременно предотвращать опасные ситуации.

Ранее в Ташкенте при попадании молнии в склад с электромобилями прогремел мощный взрыв. После этого начался пожар, охвативший 15 тысяч квадратных метров. Погиб один человек, пострадали 163, некоторым потребовалась госпитализация.