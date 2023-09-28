Что известно о мощном взрыве в Ташкенте, какая причина, сколько погибло

Фото: Рамиз Бахтияров/РИА Новости

В Узбекистане минувшей ночью произошел мощный взрыв и последующий пожар на одном из складов, расположенном на территории массива «Строитель» Сергелийского района Ташкента. Что об этом нужно знать?

Мощный взрыв в Ташкенте 28 сентября, причины и последствия

Около 01:00 по московскому времени Telegram-каналы написали, что в Ташкенте произошел взрыв в районе таможенного склада Ташкентского аэропорта. По словам местных жителей, взрывная волна ощущалась на расстоянии до 30 км от эпицентра. Пожаром была охвачена значительная территория, в близлежащих домах выбиты стекла. СМИ сообщали, что в помещении склада было много работников аэропорта. Больницы забиты пострадавшими.

«Сегодня, 28 сентября, в 02:43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива „Строитель“ Сергелийского района города Ташкента. На место происшествия мгновенно выдвинулись 16 пожарно-спасательных экипажей и три автолестницы. Расчеты прибыли на место происшествия в 02:48 и в настоящее время тушат пожар. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала», — заявили в МЧС Узбекистана.

Местные источники писали, что здание таможни в международном аэропорту Ташкента полностью уничтожено, разрушены магазины и дома, которые находились рядом. Пострадал и сам аэропорт. Рейсы отменены. По информации Mash, причиной взрыва в Ташкенте могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, которые хранились на таможенном складе.

В МВД Узбекистана заявили, что мощный взрыв в Ташкенте произошел из-за удара молнии. По информации ведомства, в результате взрыва практически полностью уничтожен склад, принадлежащий ООО «Интер Логистика». На место ЧП были отправлены практически все экипажи скорых города.

Около 03:00 по московскому времени СМИ сообщили, что справиться с огнем не удается. К тушению пожара привлечено 16 спасательных бригад. Пострадавших доставляют в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи в Ташкенте.

«Взрывы до сих пор раздаются на складе в Ташкенте. Предварительная площадь возгорания — 3000 „квадратов“. Взрывной волной выбило окна в ближайших домах. Часть людей ранена осколками. Точное количество пострадавших в данный момент неизвестно», — передавал SHOT.

Около 04:30 по московскому времени пожар на таможенном складе в Ташкенте локализовали. Но пламя было видно из окон соседних домов. Для установления точной причины возгорания на месте работает специальная лаборатория МЧС, а также создан штаб. Взрыв не повлиял на работу столичного аэропорта, сообщила госкомпания Uzbekistan Airports.

«На данный момент известно как минимум об одном погибшем подростке. 17-летний парень спал у окна, и ему в шею прилетел осколок. Также известно как минимум о пятипострадавших детях — их порезало осколками. В настоящий момент они в больницах», — писала Baza.

В результате взрыва и пожара на складе в Ташкенте погиб подросток, пострадали 163 человека, сообщил Минздрав Узбекистана.

По данным МЧС республики, в 05:02 по местному времени огонь был локализован. В ведомстве опровергли информацию о падении самолета (эту версию озвучивали в социальных сетях). Также там заявили, что на складе не было взрывоопасных и воспламеняющихся веществ.

Уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности возбудили в Узбекистане после взрыва. По поручению президента Шавката Мирзиёева для устранения последствий ЧП и оказания помощи пострадавшим сформирована правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ачилбаем Раматовым.

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