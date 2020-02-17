https://static.news.ru/photo/211e7636-515e-11ea-91ae-fa163e074e61_660.jpg Димитрий Смирнов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Приморский юрист Максим Чихунов написал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой о привлечении к ответственности протоиерея Димитрия Смирнова за сравнение гражданских жён с «бесплатными проститутками». Он предлагает судить священнослужителя по статьям «Клевета» и «Оскорбление».

Об этом юрист написал на своей официальной странице в социальной сети. По словам Чихунова, протоиерей своими словами обвинил женщин, живущих в гражданском браке, в совершении преступления по статье «Занятие проституцией».

Подано мною заявление о привлечении протоиерея Димитрия, представителя РПЦ, к уголовной ответственности по статье «Клевета», а также статье «Оскорбление» (КоАП), — заявил юрист на своей странице в Facebook.

Как ранее писал NEWS.ru, слова протоиерея Димитрия Смирнова, который сравнил гражданских жён с бесплатными проститутками, являются неудачным троллингом. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.