Юрист объяснила, когда родители могут взыскать алименты с детей Юрист Александрова: родители могут взыскать алименты с детей при нуждаемости

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Родители могут взыскать алименты с совершеннолетних детей при нуждаемости и отсутствии дополнительного дохода при минимальной пенсии, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, доказательства тяжелой финансовой ситуации нужно будет представить в суде.

Если родитель добросовестно исполнял свои родительские обязанности, но потом, достигнув пенсионного возраста или получив инвалидность, у него не хватает денег на жизнь, первые люди, к которым ему стоит обратиться за помощью — это дети. Некоторые дети сами помогают родителям. Но бывают ситуации, когда отношения испорчены. В суде необходимо представить доказательства нуждаемости. То есть, например, если у родителя имеется вторая квартира, которую он сдает, или имеется несколько объектов недвижимости при минимальной пенсии — это не нуждаемость, — сказала Александрова.

Она уточнила, что основанием для удовлетворения иска является ситуация, когда пенсия не покрывает прожиточный минимум, но имеется необходимость в приобретении дорогостоящих лекарств. При этом, отметила Александрова, суд оценит материальное положение всех сторон по делу, а алименты будут установлены в твердой денежной сумме. По словам юриста, алименты можно взыскать за последние три года при условии, что было обращение к детям с этим вопросом, но никакой помощи от них нет.

Условие о добросовестном исполнении родительских обязанностей является обязательным. Суд откажет нуждающемуся родителю, если он был лишен родительских прав, уклонялся в свое время от исполнения родительских обязанностей, имелись случаи жестокого обращения с ребенком, родитель вел асоциальный образ жизни: злоупотреблял наркотиками и алкоголем. При этом все факты должны быть подтверждены: справка из наркодиспансера, обращения в полицию и тому подобные, — добавила Александрова.

Ранее юрист Евгения Данилова заявила, что выявить реальный доход отца, уклоняющегося от уплаты алиментов, можно с помощью банковских выписок и других документов, подтверждающих его фактические доходы. По ее словам, в таких случаях мать ребенка может обратиться в суд и требовать взыскания выплаты в фиксированной денежной сумме.