Юрист объяснила, как обезопасить себя при строительстве дома Юрист Пономарева посоветовала проверять компании по строительству домов перед заключением договора

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Перед заключением договора с компанией по строительству частных домов необходимо тщательно проверить, на кого она оформлена и не находится ли в картотеке судебных дел, предупредила юрист Мария Пономорева. В разговоре с KP.RU эксперт пояснила, что в России эта сфера не находится под жестким контролем, поэтому проверка подрядчиков становится ответственностью самого покупателя.

Проверять подрядчика вам придется самим: выясните, действительно ли существует такая компания, на кого она оформлена, долго ли работает на рынке, что уже построила. Нелишне проверить по картотеке судебных дел наличие судебных разбирательств, а через сайт Федеральной службы судебных приставов — наличие долгов, — уточнила юрист.

По ее словам, в договоре важно четко прописать сроки сдачи объекта, состав сметы, а также все платежи. Пономарева рекомендует сохранять все чеки в качестве подстраховки, если вдруг возникнут проблемы с подрядчиком.

Старший партнер агентства недвижимости Сергей Смирнов предупредил, что качественные деревянные дома стоят примерно столько же, сколько и остальные модели. Он призвал не экономить на отделочных материалах, чтобы в дальнейшем продолжать комфортно жить в этом доме. По его словам, в среднем срок строительства занимает около восьми месяцев. Фундамент укладывается осенью, а весной начинается сам процесс возведения дома.

Эксперт рекомендует посмотреть уже готовые дома, которые построила компания. Также можно поговорить с владельцами этих домов, чтобы заранее знать, с какими проблемами есть риск столкнуться. Смирнов посоветовал обращаться к независимым экспертам в случае недостаточной компетенции. Они смогут дать оценку действиям компании.

Доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов ранее предупредил, что с 1 мая в России минимальные ставки по ипотекам прекращаются в связи с тем, что Центробанк ужесточает правила. По его мнению, регулятор повышает добавки к коэффициентам риска по кредитам долевого участия на приобретение жилья в новостройках.