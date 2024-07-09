Юрист объяснил, почему заключать брак по биометрии может быть рискованно Юрист Русяев: мошенники могут завладеть биометрическими данными россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключать брак по биометрическим данным может быть рискованно, поскольку существует вероятность взлома системы или утечки информации в руки мошенников, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он подчеркнул, что единая биометрическая система в России разработана с учетом высоких стандартов безопасности. По его словам, данные хранятся в зашифрованном виде и отдельно от другой информации, но абсолютной гарантии безопасности не существует.

ЕБС разработана с учетом высоких стандартов безопасности, установленных ФСБ и ФСТЭК России. Биометрические данные хранятся в зашифрованном виде и отдельно от других персональных данных, что значительно снижает риск их компрометации. Тем не менее абсолютной гарантии безопасности не существует. Теоретически существует риск взлома системы или утечки данных. В случае такой утечки последствия могут быть серьезнее, чем при компрометации обычного пароля, так как биометрические данные нельзя просто изменить, — отметил Русяев.

Он обратил внимание, что закон ограничивает использование биометрических данных из ЕБС исключительно целями оказания государственных и гражданских услуг. Как отметил юрист, использование этой информации для слежки или других целей запрещено. По словам Русяева, для тех, кто решит воспользоваться новым сервисом, предусмотрены механизмы контроля.

Через личный кабинет на портале «Госуслуги» можно будет проверить статус своей биометрии, отозвать согласие на ее использование или полностью удалить данные из системы. В случае подозрений на неправомерное использование биометрических данных гражданин имеет право обратиться в соответствующие органы для проведения расследования и защиты своих прав, — добавил юрист.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что эксперимент по посадке в поезд по QR-коду из приложения «Госуслуги» пока не планируется. Он подчеркнул, что такая схема с использованием биометрии обсуждается. Об этом варианте в прошлом году заявляли в РЖД.