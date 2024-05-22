В Минцифры РФ рассказали, начнут ли сажать в поезда по биометрии Министр Шадаев: Минцифры не планирует тестировать посадку в поезд по биометрии

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Эксперимент по посадке в поезд по QR-коду из приложения «Госуслуги» пока не планируется, сообщил ТАСС министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Он добавил, что такая схема с использованием биометрии обсуждается. Об этом варианте в прошлом году заявляли в РЖД.

Пока не планируем. Мы обсуждаем схему, но в ближайших планах нет, — заявил он.

Ранее россиянам предоставили возможность оплачивать покупку автомобиля с помощью «Госуслуг». Теперь пользователи сервиса могут совершать платежи через аккредитив. Функция разработана совместно со Сбербанком. После оплаты средства замораживаются на специальном счете, адресат получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД.

Также сообщалось, что россияне смогут заселяться в гостиницы по биометрии. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что сервис в тестовом режиме заработает во второй половине этого года. Гости смогут подтверждать свою личность через Единую биометрическую систему.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, что введение в России автоматических штрафов за мелкие нарушения позволит улучшить показатели по организации безопасности в городах, а также бороться с преступностью. Однако для внедрения в жизнь этой идеи необходимо провести модернизацию систем видеонаблюдения, добавил он.