Юрист объяснил, как быстро депортировать находящихся в СИЗО украинцев Юрист Семенко объяснил, как быстро депортировать находящихся в московских СИЗО украинцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юрист-международник Константин Семенко в беседе с NEWS.ru объяснил, как именно остающиеся в московских СИЗО украинские граждане должны быть депортированы на родину. По его словам, этим вопросом должна заниматься та страна, чьи граждане находятся в заключении. Разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной не играет никакой роли для решения этого вопроса.

Первую скрипку должен играть дипломатический блок Украины, то есть та страна, граждане которой находятся в заключении или их свобода ограничена. Они должны в этом смысле сотрудничать с дипломатическими и миграционными службами РФ. Конечно, нужно предпринять усилия комиссии по правам человека, потому что на граждан Украины также распространяются все общепринятые гражданские права. Это гуманитарная миссия, которая не должна останавливаться вне зависимости от того, что происходит, — объяснил Семенко.

Юрист подчеркнул, что разрыв дипломатических отношений двух стран не препятствует депортации украинских граждан, потому что существуют международные организации, которые и созданы для защиты прав и свобод граждан. Это не является непреодолимой трудностью для решения этого вопроса.

На вопрос о том, какой максимальный срок нахождения подозреваемого или обвиняемого в СИЗО, Семенко отметил, что это во многом зависит от того, какое административное правонарушение совершено. В каждом отдельном случае необходимо разбираться отдельно.

С другой стороны, что сделаешь если никто никаких усилий не принимает. Должны соблюдаться гуманитарные требования, — подытожил юрист.

Минимум 358 граждан Украины находятся сейчас в московских СИЗО и спецприемнике поселка Сахарово, рассказали «Коммерсанту» члены Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Многие из них должны быть депортированы на родину, но «застряли» в России из-за разрыва дипломатических отношений между государствами.

Также правозащитники отмечают, что часть задержанных имеют семьи в России и вообще не хотят уезжать, но получили отказ в предоставлении убежища. Члены ОНК попросили московского омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию и разобраться с проблемой длительного нахождения людей в спецприемниках и в неудовлетворительных условиях содержания.