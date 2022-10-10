Юрист, учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru подробно разобрал ситуацию, когда приходит повестка. По его словам, ответственность наступает только тогда, когда происходит неявка по повестке, которую надлежащим образом вручили. Эксперт объяснил, что человека нельзя заставить расписаться под каким-либо документом.

Это право человека, нельзя его заставить расписаться в документе и за это его наказать, оштрафовать. Если вы отказываетесь получать повестку, просто составляется акт. За это ответственности никакой не может быть. Ответственность может быть за то, что вы не явились по той повестке, которая вам формально надлежащим образом вручена, но это сейчас административная ответственность до трех тысяч рублей и достаточно сложная процедура привлечения, — объяснил Салкин.