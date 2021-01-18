Юлия Навальная опубликовала обращение к мужу

https://static.news.ru/photo/dd18e650-5987-11eb-8cf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: yulia_navalnaya/instagram.com

Жена Алексея Навального Юлия обратилась через Instagram к мужу со словами поддержки. В данный момент оппозиционный политик находится в химкинском ОВД.

Лёша, когда тебя отравили, я написала, что мы со всем справлялись, справимся и с этим. И теперь я могу сказать то же самое, и возможно, ты даже успеешь это прочитать, в отличие от прошлого раза: нет вещи, с которой бы мы не справились, — написала Юлия.

Также она выразила уверенность, что «всё обязательно будет хорошо». Подписчики, в свою очередь, поддержали и Юлию, пожелав ей сил и терпения.

Как писал NEWS.ru, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с просьбой арестовать Навального до того, как будет рассмотрен вопрос по делу «Ив Роше» о замене ему наказания с условного на реальное. Сейчас политик находится в УВД городского округа Химки.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. В аэропорту Шереметьево он был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве за многократные нарушения испытательного срока. Навальный был осуждён условно и с 29 декабря находится в розыске.

29 января Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН по замене наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». До решения суда он будет находиться под стражей. Навальный был приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств». Ему был назначен испытательный срок на пять лет, а 4 августа 2017 года его продлили на год.